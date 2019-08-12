В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции протеста

Активисты протестного движения в Москве подали в мэрию заявку на согласование новой акции за свободные выборы. «Мы пытаемся согласовать шествие по бульварам Москвы 17 августа и заявили о предполагаемых 30 тысячах участников», — сообщила муниципальный депутат Елена Филина в интервью «Коммерсанту», опубликованном в понедельник, 12 августа.

По ее словам, заявку на проведение мероприятия она вместе с коллегами Ильей Азаром и Андреем Моревым подала 9 августа. В свою очередь Морев указал, что заявка еще не согласована. Он также сообщил, что лидеры протестного движения намереваются принять программный документ с четкой повесткой.