В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции протеста

Активисты протестного движения в Москве подали в мэрию заявку на согласование новой акции за свободные выборы. «Мы пытаемся согласовать шествие по бульварам Москвы 17 августа и заявили о предполагаемых 30 тысячах участников», — сообщила муниципальный депутат Елена Филина в интервью «Коммерсанту», опубликованном в понедельник, 12 августа.

По ее словам, заявку на проведение мероприятия она вместе с коллегами Ильей Азаром и Андреем Моревым подала 9 августа. В свою очередь Морев указал, что заявка еще не согласована. Он также сообщил, что лидеры протестного движения намереваются принять программный документ с четкой повесткой.

 

| 2019-08-12T13:59:33+00:00 12 августа 2019, 16:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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