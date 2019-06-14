В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны, передает РИА Новости.
«Протесты (под лозунгом) «Свободу Ассанжу» сейчас (проходят) у консульства Великобритании в Мельбурне. Сообщается о двух задержанных протестующих», — говорится в аккаунте WikiLeaks в Twitter.
Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о чем сообщил в одном из интервью. Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в пятницу в Лондоне.