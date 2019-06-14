В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о чем сообщил в одном из интервью. Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в пятницу в Лондоне.