В Мексике заявили, что могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико в случае необходимости запросит экстрадицию стрелка из Техаса, передает агентство Рейтер.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что шесть мексиканцев погибли при стрельбе в американском Эль-Пасо.
По данным агентства, Эбрард назвал произошедшее в Техасе «актом терроризма против мексиканцев в США». Он призвал США предпринять необходимые действия, чтобы решить вопрос с доступностью оружия.
Вместе с тем, глава МИД отметил, что Мексика рассмотрит вопрос о возбуждении судебного иска по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США.
| 2019-08-05T07:34:13+00:00 5 августа 2019, 07:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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