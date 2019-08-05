В Мексике заявили, что могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико в случае необходимости запросит экстрадицию стрелка из Техаса, передает агентство Рейтер

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что шесть мексиканцев погибли при стрельбе в американском Эль-Пасо.

По данным агентства, Эбрард назвал произошедшее в Техасе «актом терроризма против мексиканцев в США». Он призвал США предпринять необходимые действия, чтобы решить вопрос с доступностью оружия.