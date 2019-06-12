В Мексике убита журналистка региональной газеты Tabasco Hoy

Журналистка Норма Сарабия была убита неизвестными преступниками во вторник вечером (утро среды мск) рядом со своим домом в районе Уиманигильо в штате Табаско на юго-востоке Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milenio.

В нападении, по предварительным данным, участвовали двое вооруженных мужчин, задержать которых по горячим следам не удалось. Власти приступили к расследованию убийства. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было. Сарабия последние несколько лет работала в региональной газете Tabasco Hoy.

По данным Национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты свыше 145 сотрудников СМИ. Согласно подсчетам организации «Репортеры без границ», в 2018 году жертвами насилия в латиноамериканской стране стали девять журналистов.