В Мексике ранен журналист National Geographic

Неизвестные ранили журналиста National Geographic в ходе записи интервью с наркоторговцем, сам собеседник репортера погиб, сообщает прокуратура мексиканского штата Чиуауа.
«Около 19.30  произошел инцидент с применением насилия, в ходе которого был ранен журналист из международной организации National Geographic. Съемочная группа вела запись в доме, определенном как пункт продажи наркотиков», — сказано в сообщении.
По информации ведомства, вооруженная группа из конкурирующей банды ворвалась в дом и застрелила наркоторговца — он погиб на месте. Журналист, чье имя не называется, получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в местную больницу. Три других члена съемочной группы находятся под защитой генпрокуратуры.
Накануне журналисты обращались в прокуратуру для консультаций по репортажу, однако не уведомили службу о том, что собираются проводить интервью в доме, где идет торговля наркотиками. Ранее этот дом обыскивали после того, как там застрелили двух членов местной преступной группировки.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента. (РИА Новости)
| 2019-10-05T23:10:00+00:00 6 октября 2019, 01:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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