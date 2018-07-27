В Мексике пропала секретарь турецкого посольства

Генеральная прокуратура Мехико ведет расследование обстоятельств исчезновения в столице страны секретаря посольства Турции.

«Начало специальное расследование в связи с заявленным преступлением о пропаже или безвестном отсутствии женщины 29 лет, по национальности – турчанки, ее местонахождение неизвестно со 2 июля», — говорится в сообщении ведомства.

О факте пропажи стало известно в среду, когда советник посольства Турции сообщил об этом в прокуратуру. Пропавшая женщина работала вторым секретарем консульства, отмечает портал Milenio. По данным работников посольства, со 2 по 16 июля пропавшая женщина выходила на связь исключительно по электронной почте, уведомив коллег, что заболела и ездила по больницам.

 

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| 2018-07-27T08:16:32+00:00 27 июля 2018, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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