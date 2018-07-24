В Мексике придумали способ привлечь внимание к искусству

Необычный способ привлечения внимания к искусству придумала одна из промоутерских компаний Мексики – в течение нескольких недель настоящие балерины и танцовщики будут исполнять танцы из различных балетов прямо на оживленных перекрестках Мехико.
Компания разместила в своем микроблоге в Twitter запись одного из таких выступлений. Для него был выбран перекресток оживленной и одной из самых длинных улиц мира Инсурхентес (длина порядка 30 километров). Четыре балерины в пачках вышли на пешеходный переход во время остановки машин на красный свет и исполнили несколько па из «Танца маленьких лебедей».
Вокруг собралось значительное число зрителей, которые наблюдали за исполнением танца под фонограмму композитора Петра Чайковского. По окончании зрители разразились аплодисментами.
27 просмотров