В Мексике придумали способ привлечь внимание к искусству

Необычный способ привлечения внимания к искусству придумала одна из промоутерских компаний Мексики – в течение нескольких недель настоящие балерины и танцовщики будут исполнять танцы из различных балетов прямо на оживленных перекрестках Мехико.

Компания разместила в своем микроблоге в Twitter запись одного из таких выступлений. Для него был выбран перекресток оживленной и одной из самых длинных улиц мира Инсурхентес (длина порядка 30 километров). Четыре балерины в пачках вышли на пешеходный переход во время остановки машин на красный свет и исполнили несколько па из «Танца маленьких лебедей».

Вокруг собралось значительное число зрителей, которые наблюдали за исполнением танца под фонограмму композитора Петра Чайковского. По окончании зрители разразились аплодисментами.

 

27 просмотров
| 2018-07-24T07:05:55+00:00 24 июля 2018, 09:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss