В Мексике президента будут судить за коррупцию

Члены Палаты депутатов Мексики во вторник вечером поддержали реформу конституции, которая позволит отдавать действующего президента под суд за коррупцию и тяжкие преступления. В поддержку этого решения выступили 420 парламентариев, 29 проголосовали против, еще пятеро воздержались, сообщается на странице нижней палаты Конгресса в Twitter.

«Одобрено постановление о внесении изменений в конституцию для того, чтобы президента можно было судить за коррупцию, нарушения избирательного законодательства и преступления, перечисленные в 19-й статье конституции», — говорится в записи. Проведение этой реформы было одним из обещаний действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в ходе предвыборной кампании.

Политик возглавил Мексику 1 декабря 2018 года, срок его полномочий истечет в 2024 году.