В Мексике освободили 16 политзаключенных

«Сейчас проверяются 368 случаев, мы уже освободили 16 человек, многие из которых вообще не имели приговора после долгих лет лишения свободы, потому что судьи не могли их приговорить из-за отсутствия оснований для этого», — заявила Санчес Кордеро на ежедневной пресс-конференции главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.