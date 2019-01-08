В Мексике освободили 16 политзаключенных

Министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро объявила во вторник об освобождении 16 заключенных, которых новое правительство страны считает политическими, передает РИА Новости.
«Сейчас проверяются 368 случаев, мы уже освободили 16 человек, многие из которых вообще не имели приговора после долгих лет лишения свободы, потому что судьи не могли их приговорить из-за отсутствия оснований для этого», — заявила Санчес Кордеро на ежедневной пресс-конференции главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
По ее словам, многие из незаконных задержаний среди защитников природы были связаны с протестами против добычи нефти методом гидроразрыва пласта, а также с протестами против реформы образования при предыдущей администрации, которая уже отменена правительством Лопеса Обрадора.
Глава МВД отметила, что по поручению Лопеса Обрадора власти намерены в дальнейшем не криминализировать социальные протесты в Мексике.