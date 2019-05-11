В Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис, сообщает РИА Новости.

Больше всего тел найдено на территории ранчо в муниципалитете Сапопан. «Там обнаружены 27 тел людей, которые в свое время были лишены свободы. Пока опознаны только два человека», — приводит портал Universal заявление Солиса.

По его словам, работа экспертов на ранчо продолжается, поэтому не исключено, что число тел может увеличиться.

Останки семи человек были найдены в одном из домов в Гвадалахаре, а в муниципалитете Тлахомулько – останки еще одного человека, сообщил прокурор.