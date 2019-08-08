В Мексике нашли тела 20 человек

Тела 20 человек обнаружены в четверг в мексиканском штате Мичоакан, сообщил в четверг министр безопасности штата Исраэль Патрон.
По словам Патрона, тела были найдены в трех разных местах города Уруапан. В том числе, сразу девять тел были подвешены на мосту, среди них – две женщины. Кроме того, еще семь тел были найдены расчлененными. На телах некоторых из жертв видны следы пулевых ранений, отмечает портал Excelsior.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
| 2019-08-08T22:07:48+00:00 9 августа 2019, 01:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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