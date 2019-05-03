В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

В начале 2018 года в пригороде мексиканской столицы Экатепеке со следами пыток было найдено тело еще одной иностранной модели. У девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг. В декабре 2017 года в Мехико была убита девушка из Аргентины. Ее тело нашли в одном из отелей с колото-резаными ранами.