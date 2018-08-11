В Мексике конфисковали почти две тонны кокаина

Военно-морские силы Мексики конфисковали около двух тонн кокаина на судне у южного побережья Тихого океана. Об этом сообщило Associated Press в пятницу, 10 августа.

Отмечается, что лодку, на борту которой оказался кокаин, обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько, пишет korrespondent.net.

На борту находилось 75 упаковок с кокаином, общий вес которых составил порядка 1,86 тонны.

В результате операции был арестован один человек – гражданин Эквадора.

50 просмотров
| 2018-08-11T11:17:43+00:00 11 августа 2018, 15:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss