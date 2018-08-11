В Мексике конфисковали почти две тонны кокаина

Военно-морские силы Мексики конфисковали около двух тонн кокаина на судне у южного побережья Тихого океана. Об этом сообщило Associated Press в пятницу, 10 августа.

Отмечается, что лодку, на борту которой оказался кокаин, обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько, пишет korrespondent.net.

На борту находилось 75 упаковок с кокаином, общий вес которых составил порядка 1,86 тонны.

В результате операции был арестован один человек – гражданин Эквадора.

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