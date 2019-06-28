В Мексике из брошенного трейлера спасли более 130 мигрантов

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило в понедельник о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.