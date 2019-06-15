В Мексике десятки мигрантов сбежали из центра помощи

«Нами не занимаются, нам не дают есть и нам не предлагают никакого решения (ситуации), мы хотим вернуться в свою страну», – заявил один из мигрантов.

Покинувшие убежище вышли на дорогу в районе города Вильяэрмоса и направились к границе с Гватемалой. Однако в результате развернутой полицией операции примерно 80 человек были задержаны и возвращены в центр помощи.

Между тем, в пятницу Национальный институт миграции Мексики, занимающийся, в том числе, проблемами мигрантов из соседних стран, сообщил о добровольной отставке своего главы Тонатиу Гильена. Как говорится в сообщении ведомства, соответствующие прошение он направил на имя президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Причины отставки пока не раскрываются.