В Мексике бандиты отбили у полиции сына наркобарона «Эль Чапо»

В Мексике хорошо вооруженные бандиты отбили у силовиков сына наркобарона по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка»), отбывающего пожизненный срок в США. Овидио Гусман Лопес был в четверг, 17 октября, захвачен в Кульякане — административном центре штата Синалоа, однако подоспевшие на выручку многочисленные бандиты вынудили силовиков освободить его, сообщил министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо.

По словам Дурасо, все началось с того, что патруль из 30 нацгвардейцев был обстрелян с территории одного дома. Нацгвардейцы штурмовали дом и обнаружили в нем четырех человек, в том числе Овидио Гусмана по прозвищу «Иван», которого в США обвиняют в наркотрафике. Овидио и трех других подозреваемых задержали, однако им на помощь быстро подоспели другие бандиты, численность которых значительно превосходила силы нацгвардейцев. Завязалась ожесточенная перестрелка, и нацгвардейцы были вынуждены отступить, оставив Овидио Гусмана. (Русская Служба DW)