В Мексике бандиты отбили у полиции сына наркобарона «Эль Чапо»

В Мексике хорошо вооруженные бандиты отбили у силовиков сына наркобарона по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка»), отбывающего пожизненный срок в США. Овидио Гусман Лопес был в четверг, 17 октября, захвачен в Кульякане — административном центре штата Синалоа, однако подоспевшие на выручку многочисленные бандиты вынудили силовиков освободить его, сообщил министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо.

По словам Дурасо, все началось с того, что патруль из 30 нацгвардейцев был обстрелян с территории одного дома. Нацгвардейцы штурмовали дом и обнаружили в нем четырех человек, в том числе Овидио Гусмана по прозвищу «Иван», которого в США обвиняют в наркотрафике. Овидио и трех других подозреваемых задержали, однако им на помощь быстро подоспели другие бандиты, численность которых значительно превосходила силы нацгвардейцев. Завязалась ожесточенная перестрелка, и нацгвардейцы были вынуждены отступить, оставив Овидио Гусмана. (Русская Служба DW)

| 2019-10-18T16:18:16+00:00 18 октября 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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