В Мексике археологи нашли сохранившуюся ловушку на мамонтов

Обширное захоронение мамонтов, найденное в марте 2019 года неподалеку от Мехико, оказалось древней ловушкой. Об этом рассказал археолог Луис Кордоба Баррадас в интервью изданию Universal.

Сообщается, что речь идет о двух искусственных ловушках на мамонтов возрастом более 14 тысяч лет. По заявлению Кордобы, подобные артефакты не были ранее найдены нигде в мире.

Команда археологов высказала предположение, что неподалеку от места находки могут быть еще три подобные ловушки.

По словам Кордобы, обнаруженные артефакты в дальнейшем будут выставлены в музее мамонтов Тультепека.

| 2019-11-07T01:13:49+00:00 7 ноября 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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