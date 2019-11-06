В Мексике арестовали подозреваемого по делу о нападении на семью мормонов

Правоохранители в Мексике арестовали подозреваемого в причастности к нападению на семью американских мормонов, жертвами которого стали девять человек, сообщает Агентство по уголовным расследованиям (AMIC) штата Сонора.
Массовое убийство членов мормонской общины произошло 4 ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа на севере Мексики. Преступники расстреляли три автомобиля с женщинами и детьми, погибли девять человек, еще шестеро получили пулевые ранения.
Арест произошел в ходе полицейской операции, развернутой в регионе после нападения. Сообщается, что арестованный удерживал двух заложников, связанных и с кляпами во рту. У него в автомобиле были найдены штурмовые винтовки и большое количество боеприпасов.
«Мы проверяем возможность того, что задержанный принимал участие в этом трагическом инциденте (нападение на мормонов)», — говорится в заявлении.(РИА Новости)
| 2019-11-06T16:37:32+00:00 6 ноября 2019, 20:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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