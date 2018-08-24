В Мексике 200 полицейских отстранили из-за связей с преступностью

По меньшей мере 200 полицейских отстранили от работы, а несколько офицеров оказались под подозрением в сотрудничестве с организованной преступностью. Об этом 23 августа сообщает Mexico News Daily.

Отмечается, что поводом для расследования стал рост преступности в регионе.

На время расследования за безопасность в регионе будет отвечать федеральная полиция и вооруженные силы.

При этом один из муниципальных чиновников, имя которого не уточняется заявил, что таким образом федеральная власть вмешалась в дела региона, передает korrespondent.net.

Таким образом, за последние месяцы, власти страны прибегли к аналогичным действиям в трех других муниципалитетах — Сан-Мартин-Тесмелукане, Чальчикомула-де-Сесме и Амосоке.

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