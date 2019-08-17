В Мехико женщины устроили массовые беспорядки

Акция протеста женщин в столице Мексики закончилась массовыми беспорядками, в ходе которых пострадали 30 человек, среди них сотрудники полиции и протестующие, сообщают СМИ страны.

Причиной протестов стало изнасилование несовершеннолетней девочки, совершенное сотрудниками полиции. На улицы вышли около 3,5 тысяч женщин – по данным органов правопорядка. Они выкрикивали лозунги и исписали стены зданий угрозами и оскорблениями, требуя власти разобраться с инцидентом. Общая сумма ущерба от их действий составила около 50 тысяч долларов, пишет mk.ru.

Власти проводят расследование, но конкретные обвинения виновным в насилии до сих пор не предъявлены.