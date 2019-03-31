В Мехико объявили экологическую тревогу

В Мехико объявили первую фазу экологической тревоги из-за роста концентрации озона в воздухе. Об этом говорится в сообщении Комиссии по окружающей среде мексиканской столицы в Twitter в субботу, 30 марта.

По словам экологов, город оказался под воздействием системы высокого давления, мешающей рассеиванию загрязняющих атмосферу частиц, пишет korrespondent.net.

Автомобилисты попали под двойные ограничения на использование транспорта. Промышленные предприятия в течение этого периода обязаны снижать объем выбросов в атмосферу на 30-40%.

Жителям Мехико советуют в течение дня оставаться в помещениях.