В Мехико объявили экологическую тревогу

В Мехико объявили первую фазу экологической тревоги из-за роста концентрации озона в воздухе. Об этом говорится в сообщении Комиссии по окружающей среде мексиканской столицы в Twitter в субботу, 30 марта.
По словам экологов, город оказался под воздействием системы высокого давления, мешающей рассеиванию загрязняющих атмосферу частиц, пишет korrespondent.net.
Автомобилисты попали под двойные ограничения на использование транспорта. Промышленные предприятия в течение этого периода обязаны снижать объем выбросов в атмосферу на 30-40%.
Жителям Мехико советуют в течение дня оставаться в помещениях.
| 2019-03-31T09:06:29+00:00 31 марта 2019, 09:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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