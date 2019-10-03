В матрас или банк — население выбрало первое

Наряду с ростом портфеля банковских вкладов, наблюдается тенденция снижения интереса рядовых граждан к возможности сохранить и преумножить свои деньги в местных кредитно-финансовых структурах. На это обстоятельство указывает недавний отчет Центрального банка страны.

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-августе 2019 года выросли на 2,2% – до 8 млрд 561,8 млн манатов, сообщили в Центробанке. При этом в августе банковские вклады населения по сравнению с показателем на конец июля текущего года сократились на 0,2% или на 18,2 млн манатов. По данным регулятора, вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 8,4% — до 4 млрд 796,3 млн манатов или 56,1% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-августе 2019 года вырос на 19,8% — до 3 млрд 765,5 млн манатов или 43,9% всех вкладов. На 31 августа 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 78,4 млн манатов, нерезидентов – 483,4 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 6,1%, нерезидентов – сократились на 36,7%. В целом, на 1 сентября, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 447,3 млн манатов, что на 2,6% больше показателя на конец 2018 года.

«Официальные данные показывают, что, хотя кредитные портфели банков увеличиваются, объемы сбережений рядовых граждан, напротив, сокращаются, — сказал по этому поводу руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. — Ситуация обусловлена низкими процентными ставками по депозитам, доверие население к банкам не восстановлено».

По словам эксперта, местные банки предлагают потребительские кредиты в манатах и долларах под 29% и 20% соответственно, выплачивая дивиденды по долларовым вкладам в размере 1%. «Анализ депозитных предложений на сайтах большинства крупных банков Азербайджана показывает, что некоторые финансовые организации платят 0,1% за годовой депозит, 0,3% за 2 года и 0,5% за 3 года. Это означает, что гражданин, разместивший вклад на 10 000 долларов, получит только 10 долларов в конце года. Ежемесячный доход не составляет даже доллара».

Платежи по долларовым депозитам в крупных банках колеблются в пределах 1%, а менее популярные финансовые организации платят до 2,5%, говорит Байрамов: «За депозит на 1000 долларов при ставке в 1% клиент получает 100 долларов в год, что чуть больше 8 долларов в месяц. Система снижает интерес вкладчиков к тем банкам, которые хотят хранить свои деньги в иностранной валюте, что отражается на депозитном портфеле. К тому же за последний год ставка по вкладам в манатах также понизилась в среднем на 35 процентов», — по мнению эксперта, для роста вкладов необходимо усилить меры по повышению доверия населения к банкам.