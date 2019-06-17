В Масаллы на плантации помидоров распространилось заболевание

В Масаллинском районе Азербайджана на плантации помидоров распространилось заболевание.

Как передает oxu.az, заболевание вызвано вредителем, известным как «совка помидорная».

Вредители за десять дней нанесли урон полям фермеров в трех селах — Гызылагадж, Геячел и Сарчувар.

Отметим, что самки бабочек карадрина (или совка малая) в апреле-мае откладывают  яйца. Через 10-15 дней появляются личинки, которые начинают наносить вред помидорам. Если вовремя не предотвратить размножение вредителей, то их личинки могут уничтожить все посевы.

| 2019-06-17T12:33:54+00:00 17 июня 2019, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss