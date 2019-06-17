В Масаллы на плантации помидоров распространилось заболевание

В Масаллинском районе Азербайджана на плантации помидоров распространилось заболевание.

Как передает oxu.az, заболевание вызвано вредителем, известным как «совка помидорная».

Вредители за десять дней нанесли урон полям фермеров в трех селах — Гызылагадж, Геячел и Сарчувар.

Отметим, что самки бабочек карадрина (или совка малая) в апреле-мае откладывают яйца. Через 10-15 дней появляются личинки, которые начинают наносить вред помидорам. Если вовремя не предотвратить размножение вредителей, то их личинки могут уничтожить все посевы.