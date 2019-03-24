В Марокко применили водяные пушки для разгона акции протеста

Полиция Марокко применила водяные пушки для разгона акции протеста учителей в столице страны Рабате. Как передает РИА Новости, об этом сообщает новостной портал «Йоум7«.
В акции протеста, которая была организована у здания парламента, принимают участие несколько тысяч молодых учителей. Они требуют улучшения условий труда, заключения с учителями постоянных трудовых договоров, усиления социальной защиты.
Полицейские применили водяные пушки после провала переговоров с демонстрантами и из-за намерения протестующих провести у марокканского парламента всю ночь.