В Марнеульском районе Грузии отремонтирована азербайджаноязычная школа

В грузинском селе Шулавер Марнеульского района полностью отремонтирована азербайджаноязычная общественная школа №1 имени Романа Зоидзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках ремонтно-восстановительных работ в школе был обновлен интерьер, заменены двери и пол, установлена новая электрическая система.

Восстановительные работы обошлись в 115 125 лари (около 66 000 манатов).

Посетивший школу глава Исполнительной власти Марнеульского района Заур Даргаллы ознакомился с обновленной инфраструктурой. Он поздравил педагогический коллектив школы и учащихся с началом нового учебного года.

| 2019-10-01T13:44:30+00:00 1 октября 2019, 15:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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