В Мали восемь человек погибли при подрыве автобуса на мине

По меньшей мере восемь человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в центральной части Мали. Об этом сообщает AFP во вторник, 3 сентября, со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежал автобус.
«Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров», – цитирует агентство слова сотрудника транспортной фирмы Умара Алд Мамуда. Данных о числе раненых нет.
Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны. Согласно сообщению представителя местной полиции, инцидент произошел в 30 км от Дуэнцы.