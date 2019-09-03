В Мали восемь человек погибли при подрыве автобуса на мине

По меньшей мере восемь человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в центральной части Мали. Об этом сообщает AFP во вторник, 3 сентября, со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежал автобус.

«Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров», – цитирует агентство слова сотрудника транспортной фирмы Умара Алд Мамуда. Данных о числе раненых нет.

Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны. Согласно сообщению представителя местной полиции, инцидент произошел в 30 км от Дуэнцы.

| 2019-09-03T21:51:09+00:00 3 сентября 2019, 21:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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