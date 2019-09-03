В Мали восемь человек погибли при подрыве автобуса на мине

По меньшей мере восемь человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в центральной части Мали. Об этом сообщает AFP во вторник, 3 сентября, со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежал автобус.