В Мали десять военных погибли в результате нападения террористов

«На вооруженные силы Мали было совершено нападение в это воскресенье 21 апреля 2019 года примерно в 5 часов утра (8.00 мск) в Гире, в секторе Нара. Туда спешно отправили подкрепления», — армия Мали подтвердила атаку на своем сайте.