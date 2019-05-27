В Малайзии умер последний в стране самец суматранского носорога

Последний самец суматранского носорога на территории Малайзии по имени Там умер в понедельник, сообщает местное издание New Straits Times со ссылкой на министра туризма, культуры и окружающей среды Датук Кристину Лью (Datuk Christina Liew), передает РИА Новости.

Сообщается, что Там умер около полудня по местному времени в заповеднике Табин на острове Калимантан. Как заявила министр, точная причина смерти станет известна после вскрытия, но, вероятно, это было связано со старостью носорога и множественными нарушениями работы внутренних органов.

«В последние недели (жизни Тама – ред.) была оказана всевозможная паллиативная помощь», — отметила министр.

По её словам, геном Тама был сохранен для обеспечения выживания вида суматранских носорогов в будущем, когда появятся соответствующие технологии.

Суматранские носороги являются самыми маленькими и самыми редкими из всех видов носорогов. Рог и другие части тела и органы этих животных активно использовались в народной медицине, что привело к риску их полного исчезновения.

| 2019-05-27T19:54:49+00:00 27 мая 2019, 23:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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