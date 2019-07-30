В Малайзии был коронован новый правитель страны

Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах был коронован в официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре. Об этом во вторник сообщает агентство Bernama.

В своей тронной речи коронованный правитель обещал приложить усилия, чтобы укрепить единство всех подданных Малайзии вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности. «Я поставлю [благополучие] людей превыше всего», — подчеркнул монарх.

Присягу новому королю принес премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. «Заверяю ваше Величество, что правительство [Малайзии] никогда не остановится на достигнутых результатах», — заверил премьер.

31 января Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах присягнул в качестве монарха Малайзии, сменив отрекшегося короля Мухаммада V. Как отмечали малайские СМИ, предыдущий король был вынужден оставить престол под давлением Совета правителей, которые не одобрили его свадьбу с россиянкой Оксаной Воеводиной.