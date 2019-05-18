В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании

Прихожан, работников мечети и людей поблизости от нее эвакуировали в Махачкале из-за ложного сообщения о «минировании», сообщает МВД по Дагестану.

«В дежурную часть поступил звонок, в котором сообщалось о минировании Джума-мечети, расположенной в Махачкале по проспекту Имама Шамиля. По тревоге были подняты наряды полиции, здание оцеплено сотрудниками МВД по Дагестану, вызваны все экстренные службы. Люди, находящиеся в мечети и поблизости от нее, эвакуированы», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram, пишет ria.ru.

Как отмечается, взрывные устройства не обнаружены. «Телефонное сообщение не подтвердилось. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника, причастного к передаче ложных сообщений об актах терроризма», — отмечает МВД.