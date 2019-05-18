В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании

Прихожан, работников мечети и людей поблизости от нее эвакуировали в Махачкале из-за ложного сообщения о «минировании», сообщает МВД по Дагестану.
«В дежурную часть поступил звонок, в котором сообщалось о минировании Джума-мечети, расположенной в Махачкале по проспекту Имама Шамиля. По тревоге были подняты наряды полиции, здание оцеплено сотрудниками МВД по Дагестану, вызваны все экстренные службы. Люди, находящиеся в мечети и поблизости от нее, эвакуированы», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram, пишет ria.ru.
Как отмечается, взрывные устройства не обнаружены. «Телефонное сообщение не подтвердилось. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника, причастного к передаче ложных сообщений об актах терроризма», — отмечает МВД.
| 2019-05-18T22:49:15+00:00 18 мая 2019, 23:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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