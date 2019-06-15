В Мадриде власть перешла к правым

Кандидат от правой Народной партии Хосе Луис Мартинес-Алмейда был избран в субботу новым мэром Мадрида, сообщает РИА Новости.

За него проголосовали 30 депутатов муниципального собрания из 57 – представители НП, центристской партии «Граждане» и крайне правой партии VOX. 19 депутатов поддержали уходящую мэра столицы Мануэлу Кармену. 75-летняя Кармена — бывшая судья, известный борец с режимом Франсиско Франко, на выборах 28 апреля возглавляла список новой платформы Mas Madrid («Больше Мадрид»), победившей на выборах. Еще один кандидат – от Испанской социалистической рабочей партии, бывший главный тренер испанской сборной по баскетболу Пепу Эрнандес получил поддержку восьми депутатов.

| 2019-06-15T18:13:53+00:00 15 июня 2019, 20:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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