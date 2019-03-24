В Мадриде прошел митинг с требованием провести новый референдум по Brexit

Митинг против выхода Великобритании из ЕС и с требованием проведения в Британии нового референдума по этому вопросу прошел в субботу в Мадриде.
Инициатором мадридской акции выступила организация EuroCitizens, в которую входят британцы, живущие в Испании.
На площади имени британского премьера Маргарет Тэтчер собрались около сотни человек. На плакатах, которые держали в руках митингующие, было написано: «Я британец, я европеец» и «Я не хочу уходить из Европейского союза».
«Я пришел, чтобы потребовать второго референдума. Последствия выхода Британии из ЕС слишком серьезные. Нельзя принимать в качестве обоснования этого шага результаты голосования, которое прошло почти три года назад, когда общество не было достаточно проинформировано», — заявил РИА Новости один из участников.
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В референдуме о Brexit 23 июня 2016 года за выход Британии из ЕС проголосовали 51,89%, против — 48,11%.
Вице-президент EuroCitizens Камила Хиллер-Фрай заявила РИА Новости, что ее организация сделает «все от нее зависящее, чтобы заставить услышать голоса 5 миллионов человек — жертв Brexit: 1,2 миллиона британцев, живущих на территории других стран ЕС, и более 3 миллионов граждан 27 стран Евросоюза в Британии.(РИА Новости)