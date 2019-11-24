В Лянкяране стартовал III Фестиваль чая, чалтыка и цитрусовых

В городе Лянкяран стартовал III Фестиваль чая, чалтыка и цитрусовых.

Как сообщает южное бюро Report, в фестивале, организованном Исполнительной властью города Лянкяран и Общественного объединения «Региональное развитие» принимают участие правительственные лица, представители посольств зарубежных стран в нашей республике, депутаты Милли Меджлис, ученые, деятели культуры, жители города, местные и иностранные туристы.

В парке, установлены павильоны, где демонстрируются чай, чалтык, цитрусовые и другие виды продовольственных и промышленных товаров, образцы народного искусства.

Местными предприятиями, фермерскими хозяйствами, туристическими объектами в павильонах для участников фестиваля накрыты чайные столы с натуральным чаем и сладостями.

Кроме того, для участников фестиваля самыми опытными и умелыми поварами региона готовятся более 50 видов плова, известное блюдо лянкяранской кухни левенги и различные шашлыки.

На фестивале прозвучат музыкальные номера коллективов художественной самодеятельности, будут показаны программы с участием молодежи и спортсменов.

Завершится фестиваль концертом видных деятелей искусства страны и фейерверком.

| 2019-11-24T13:04:33+00:00 24 ноября 2019, 13:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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