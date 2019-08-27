В Львовской области задержали две семьи из Турции и Ирана

Так, пограничники Мостиского и Львовского отрядов задержали девятерых иностранцев.

В обоих случаях нарушителей границы помогли обнаружить жители приграничья.

В одном случае задержанными оказались пятеро граждан Турции, двое из которых малолетние дети. В остальном — двое иранцев также с детьми пытались пересечь госрубеж автомобилем, а помогал им украинец — водитель такси, пишет korrespondent.net.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины и последующего возврата девяти иностранцев в страну происхождения будет принимать суд.

В отношении водителя также будет принято правовое решение предусмотренное ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда).