В Лувре ОАЭ покажут самую древнюю жемчужину

Самая древняя в мире «жемчужина Абу-Даби» станет одним из экспонатов выставки «Десять тысяч лет роскоши», которая пройдет в Лувре ОАЭ, сообщает Le Figaro.

Драгоценность диаметром около 2,5 мм, которой уже восемь тысяч лет, впервые будет представлена широкой публике с 30 октября по 18 февраля.

Ее нашли археологи на острове Марава в почвенном слое, возраст которого составляет от 5600 до 5800 лет до нашей эры. Жемчужина входит в коллекцию Национального музея шейха Зайда.