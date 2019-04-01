В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

На данный момент у полиции нет информации о подозреваемых.

Эрмиас Асгхедом, 33-летний рэпер, родился и вырос Лос-Анджелесе. Начал свою карьеру в 2008 году, сотрудничал с такими артистами как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg. Его дебютный альбом «Victory Lap» был номинирован на музыкальную премию «Грэмми».