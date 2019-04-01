В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Номинированный на премию «Грэмми» американский рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) умер от огнестрельного ранения, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, рэпер был застрелен напротив своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Полиция города подтвердила стрельбу и сообщила о еще двух пострадавших.
«Примерно в 15.20 поступило сообщение о стрельбе в районе Слаусон авеню и Креншоу-бульвар. Три жертвы были доставлены в местную больницу, где один из них скончался», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
На печальную новость уже отреагировал его коллега по цеху, рэпер 50cent, а также известные баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс. «Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас», — написал на своей странице в Twitter Карри.
Эрмиас Асгхедом, 33-летний рэпер, родился и вырос Лос-Анджелесе. Начал свою карьеру в 2008 году, сотрудничал с такими артистами как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg. Его дебютный альбом «Victory Lap» был номинирован на музыкальную премию «Грэмми».