В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения «Золотого глобуса»

Майкл Дуглас стал первым обладателем «Золотого глобуса» в этом году, он получил статуэтку в номинации «Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле». Церемония вручения награды, прошедшая в воскресенье в Лос-Анджелесе, транслировалась по телеканалу NBC.

Дуглас был удостоен премии за исполнение главной роли в сериале «Метод Комински» (The Kominsky Method).

Мексиканец Альфонсо Куарон завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» за работу над картиной «Рома». Картина также получила «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм».

Сериал «Американцы» (The Americans), повествующий о работающих в США советских разведчиках, удостоен премии в номинации «Лучший драматический сериал».

Британско-американский исполнитель Кристиан Бэйл получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в картине «Власть» (Vice).

Американец Махершала Али получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в картине «Зеленая книга» (Green Book, 2018).

Американка Реджина Кинг получила награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk, 2018).

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

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