В Лондоне задержали более 900 участников экологических протестов

Организовавшая в Лондоне экологические протесты группа Extinction Rebellion решила «взять паузу». Это ознаменует «новую фазу сопротивления» для достижения «политических целей», заявили в организации.

Всего с 15 апреля в ходе протестов были задержаны 963 человека, обвинения предъявлены 40, указано в Twitter полиции Лондона. Ранее сообщалось о более 700 задержанных, пишет «Ъ».

Протесты длились неделю. Активисты несколько дней создавали помехи транспортному движению в центре Лондона. К ним присоединялись известные люди. Например, актриса Эмма Томпсон зачитала в пятницу стихи.