В Лондоне у здания парламента автомобиль врезался в прохожих

Утром 14 августа автомобиль врезался в ограждения вблизи здания британского парламента в Лондоне, несколько пешеходов получили ранения. Об этом сообщила в Twitter городская полиция. Как уточнили правоохранители, инцидент в Вестминстере произошел в 7.37 по местному времени.

Водителя автомобиля задержали. Полиция остается на месте происшествия, пишет gordonua.com.

Телеканал Sky News отмечает, что полиция рассматривает инцидент как террористический акт. Правоохранители оцепили площадь Парламента и близлежащую территорию. Один из очевидцев задержания водителя рассказал телеканалу, что все было «очень быстро» и «драматично».

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