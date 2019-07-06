В Лондоне судно врезалось в Вестминстерский мост

Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыт после того, как в него врезалось судно, сообщила столичная полиция, передает РИА Новости.
«Вестминстерский мост временно закрыт после того, как судно столкнулось с нижней частью моста. Лондонские пожарные и местные власти на месте. Никто не пострадал. Спасибо за ваше терпение. Этот инцидент не связан с терроризмом», — сообщила полиция Лондона в Twitter.
По данным таблоида Daily Mirror, речь идет о прогулочном катере City Cruisers, на борту которого находились туристы.
| 2019-07-06T22:16:04+00:00 6 июля 2019, 23:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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