В Лондоне рассказали о разногласиях между Британией и Ирландией по Brexit

В понедельник главы правительств двух стран Борис Джонсон и Лео Варадкар провели переговоры, на которых обсудили предстоящий выход Британии из ЕС. Главным вызывающим споры вопросом, связанным с Brexit, остается введение особого погранично-таможенного режима на границе между Британией и Ирландией. Ранее Джонсон предложил убрать упоминание о таком режиме из соглашения с ЕС, Германия дала Британии 30 дней на урегулирование разногласий по этому вопросу.

«У премьер-министров этим утром состоялась позитивная и конструктивная встреча. Это была важная и своевременная возможность для лидеров выстроить отношения и понять позиции друг друга… Они отметили, что дискуссия находится на начальной стадии, найдены общие точки соприкосновения, однако в некоторых сферах все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении.

Утром премьеры более получаса общались за завтраком, после чего провели переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.