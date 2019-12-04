В Лондоне прошла встреча Эрдогана и Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в среду в Лондоне с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Агентство Анадолу.

Встреча состоялась в рамках юбилейного саммита лидеров НАТО.

Переговоры прошли в отеле The Grove в закрытом для прессы режиме и длились полчаса.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с президентом Турции на полях саммита лидеров НАТО в Лондоне.

«Мы обсудили все вопросы. Это была прекрасная встреча», — сказал глава Белого дома.

По его словам, встреча с турецким лидером не была запланирована.

«Мы обсудили Сирию, курдов. Обсуждены также темы границ и безопасной зоны в Сирии. Все это прекрасно работает. Я очень доверяю в этом вопросе Турции. Перемирие продолжается. Думаю, люди очень удивились этому», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что неразбериха на границе Турции и Сирии продолжается уже долгое время.

«Мы отвели войска и получили нефть. Военные там, где есть нефть. Я так хочу. Турки будут патрулировать свою границу и делают это», — сказал Трамп.

Комментируя тему участия Турции в НАТО, Трамп сказал: «Многие люди уважают Турцию за то, что она делает. Это неоднократно озвучивалось».