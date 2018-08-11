В Лондоне предотвратили теракт благодаря записке злоумышленника

В Великобритании полиция предотвратила ряд терактов благодаря тому, что в мусорной корзине дома у злоумышленника была обнаружена записка с местами, где он планировал атаки. Об этом сообщает Sky News.

26-летний Льюис Ладлоу, присягнувший на верность «Исламскому государству», планировал теракты на Оксфорд-Стрит, в музее Мадам Тюссо, а также в Соборе Святого Павла, сообщает gazeta.ru.

Об этом детективам удалось узнать после обыска в его доме — мужчина разорвал страницы, где записывал свои планы, и выбросил в мусорную корзину, однако полиция восстановила записи.

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