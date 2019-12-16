В Лондоне планируют рассмотреть законопроект о «Брекзите» до Рождества

Британское правительство хочет еще до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак.

«По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над «Брекзитом», — подчеркнул он. «Мы покинем Евросоюз через несколько недель, к концу января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества», — добавил Сунак.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.