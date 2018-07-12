В Лондоне напали на экс-посла Британии в США, он госпитализирован

Бывшего посла Великобритании в США и ФРГ Кристофера Мейера госпитализировали после нападения на него двух молодых людей в лондонском метро на станции Виктория. Об этом в четверг, 12 июля, сообщает The Times.

Отмечено, что 74-летний дипломат в данный момент находится в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне с травмой левого глаза, носа и губы. Как рассказала жена Мейера, он выглядит, «будто побывал в зоне боевых действий». Издание также опубликовало фото экс-посла из больницы, на котором все его лицо в крови.

Как сообщается, нападение на экс-посла произошло за день до официального визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. По данным газеты, Мейер должен был принять участие в нескольких телевизионных интервью, чтобы обсудить предстоящий визит американского лидера.

«Сначала я думала, что нападение было политически мотивированным. Он самоуверен, и иногда люди имеют разные мнения, но полиция сказала мне, что, по их мнению, нападавшие захотели просто ограбить его», — заявила Мейер.

Она добавила, что полиция уже арестовала нападавших мужчину и женщину.

Дипломатическая карьера Кристофера Мейера началась в 1966 году. Первые годы в качестве дипломата он провел в СССР и Испании. Также он был назначен послом в ФРГ в 1997 году, затем его перевели в США, где он работал до 2003 года.

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