В Лондоне началось слушание дела по вопросу экстрадиции Ассанжа в США

Предварительное процедурное слушание по запросу США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началось в четверг в Вестминстерском магистратском суде Лондона. У здания суда собрались десятки сторонников Ассанжа, выкрикивающих лозунги в поддержку австралийца, и сотни журналистов. Слушание проходит в зале, у входа в который сформировалась очередь из представителей прессы, большинство которых не могут попасть внутрь и стать свидетелями судебного процесса, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщали британские СМИ, суд не может начать рассмотрение вопроса об экстрадиции Ассанжа по существу до тех пор, пока тот не отбудет срок наказания, назначенный ему за нарушение условий освобождения под залог. В среду Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за то, что в 2012 году он не явился в суд, освободивший его под залог в £200 тыс. ($260 тыс. по текущему курсу), вместо этого укрывшись в посольстве Эквадора и попросив там политическое убежище. Как подчеркнула судья Дебора Тэйлор, у Ассанжа будет возможность выйти на свободу досрочно, отбыв лишь половину срока заключения.