В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Скотленд-Ярда, пишет ТАСС.

«Полиция рассматривает четыре нападения с применением холодного оружия как потенциально связанные между собой случаи. Все четыре жертвы являются представителями разных социальных групп, и, по всей вероятности, были выбраны нападавшим, поскольку они находились на улице одни и были уязвимы. Ничто не свидетельствует о том, что данные инциденты связаны с террором, — заявил представитель полиции Стюарт Смайли. — В настоящий момент мы работаем с версией о том, что за нападениями стоит одиночка, вероятно страдающий расстройством психики».

Полиция распространила ориентировку на мужчину худощавого телосложения, около 190 см ростом, одетого в темную одежду с капюшоном. К настоящему моменту правоохранителями задержан один человек, подходящий под это описание. Скотленд-Ярд рекомендует жителям Эдмонтона и соседних районов проявлять бдительность и помочь полиции в поисках подозреваемого, передает korrespondent.net.

Вечером в субботу неизвестный напал в Эдмонтоне на женщину 45 лет, нанеся ей удар ножом в спину. Пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии.