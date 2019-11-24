В ЛНР заявили, что ВСУ перебросили военную технику к линии соприкосновения

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали, что украинские силовики перебросили новую военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.
В ЛНР заявили, что ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения. Уточняется, что бронетехнику заметили возле подконтрольной Киеву Кряковки.
До этого представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские силовики четверо суток не вели обстрелы по территории республики.