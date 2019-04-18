В Ливии выдали ордер на арест Хафтара

Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара, соответствующий документ опубликован в Twitter правительства национального согласия Ливии (Триполи).

Ранее газета Libya Observer сообщила, что триполийские власти поручили военному генпрокурору выдать ордер на арест участников атаки на столицу. Армия Хафтара ведет наступление на Триполи.

Газета также сообщила, что председатель консультативного совета в Триполи Халед Мишри призывал власти восстановить решения предыдущего правительства Али Зидана (2012-2014) арестовать Хафтара за неудавшуюся попытку переворота.

«Согласно тексту статьи 20 закона 1 от 1999 года о военном уголовно-процессуальном праве, мы постанавливаем задержать вышеупомянутых лиц и после задержания передать их в офис военного генпрокурора», — говорится в документе.

На первом месте в документе упомянут Хафтар. Кроме него там еще шесть человек с воинскими званиями.