В Ливии спасли более 70 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Береговая охрана Ливии спасла 71 нелегального мигранта в Средиземном море, говорится в заявлении ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, передает Trend со ссылкой на TACC.

Ранее ливийское отделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии.

Ливийские ВМФ сообщили, что сигнал бедствия с надувной лодки, на борту которой находился 71 человек, поступил в субботу вечером. Спустя несколько часов патруль ВМС обнаружил в Средиземном море лодку с нелегальными мигрантами в 72 километрах к северо-западу от прибрежного города Хомс в Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.